ＳＢＩ新生銀行が１２月１７日に東証プライム市場に新規上場する。上場に際して８９００万株の公募と１億３３００万株の売り出し、上限３３３０万株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。主幹事は野村証券とＳＢＩ証券。公開価格決定日は１２月８日。銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービスを手掛ける。 同社は上場日時点でプライム市場の上場維持基準のうち「流通株式比率」に