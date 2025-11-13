１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円９４銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７９円４６銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。 午前９時時点では１５４円７０銭台で推移していたが、午前１０時過ぎには１５５円０１銭前後に上昇。その後、午前１１時過ぎに１５４円６０銭台まで軟化した後に再び、ドル買い