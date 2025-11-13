１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円９４銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７９円４６銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。



午前９時時点では１５４円７０銭台で推移していたが、午前１０時過ぎには１５５円０１銭前後に上昇。その後、午前１１時過ぎに１５４円６０銭台まで軟化した後に再び、ドル買い・円売りが強まり午後２時５０分過ぎには１５５円００銭近辺まで値を上げた。米下院は１２日、政府機関の一部閉鎖を終わらせる「つなぎ予算」案を可決し、トランプ大統領が法案に署名した。米政府閉鎖が終了し、米国の経済活動が正常化するとの期待から、前日のＮＹダウは最高値を更新し、この日の東京株式市場で日経平均株価は上昇。リスク選好のドル買い・円売りが膨らんだ。高市政権下での積極財政も意識され、１５５円ラインまで円安が進行している。ただ、節目の１５５円前後の水準では日本政府による円安けん制も警戒され強弱感が対立する展開となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５８２ドル前後と同横ばい圏で推移している。









出所：MINKABU PRESS