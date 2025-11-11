メックは１１日の取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を２００億円から２０３億円（前期比１１．３％増）、最終利益予想を３６億円から４３億円（同８７．６％増）に引き上げた。また、配当方針を変更し、期末配当予想を従来の見通しから３０円増額の６０円とした。年間配当予想は８５円（前期は４５円）となる。 利益率の高い