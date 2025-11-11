東芝テックは大幅反落。１０日取引終了後、上期（４～９月）連結決算を発表。売上高は２５７６億５５００万円（前年同期比１０．９％減）、最終損益は９８億８５００万円の赤字（前年同期２６６億８００万円の黒字）となった。米関税措置の影響と、それに伴い生じた米国を中心とする各国の市況悪化や顧客の投資時期の遅れが響いた。為替によるマイナス影響や製品価格改定効果の遅れ、特別損失なども要因。これを嫌気した売