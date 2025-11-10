フィットクルーが１２月１２日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して１１万株の公募と２２万４４００株の売り出し、上限５万１００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。主幹事はみずほ証券。公開価格決定日は１２月４日。 同社はパーソナルトレーニングジムとパーソナルトレーナー養成スクールの運営を手掛ける。 出所：MINKAB