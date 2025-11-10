巴コーポレーションがマイナスに転じている。午前１１時ごろ、集計中の９月中間期連結業績について、売上高が従来予想の１５０億円から１２７億円（前年同期比２４．２％減）へ、営業利益が１５億円から１１億８０００万円（同３５．９％減）へ、純利益が１０億円から９億円（同９３．３％減）へそれぞれ下振れて着地したようだと発表しており、これを嫌気した売りに押されている。 日本を取り巻く経済情勢の変