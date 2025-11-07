「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日正午現在でＮＥが「買い予想数上昇」３位となっている。 ７日の市場でＮＥが続落。同社は４日に東証グロース市場へ新規上場した直近ＩＰＯ銘柄。きょうで上場４日目となる。ＥＣ支援プラットフォーム「ネクストエンジン」の運営やふるさと納税支援などを手掛けている。初値は公開価格と同じ７５０円だった。５日には８４１円まで買われる場