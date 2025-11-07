インターネットイニシアティブは後場急伸している。７日正午ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が１６１９億１０００万円（前年同期比１０．１％増）、最終利益が１００億３２００万円（同３４．２％増）となっており、好業績を評価した買いを引き寄せている。拡販を進めたネットワークサービスが堅調に推移したうえ、システムインテグレーション（ＳＩ）