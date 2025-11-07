ビジネスエンジニアリングが後場プラスに転じている。午前１１時３０分ごろ、１２月３１日を基準日として１株を５株に株式分割し、あわせて２６年３月期の期末配当予想を７８円から２２円（株式分割前換算１１０円）へ実質増額修正したことが好感されている。 また同時に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２２０億円から２４０億円（前期比１５．５％増）へ、営業利益を５２億円から６０億円（同２８．３％増