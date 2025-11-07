午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７０２、値下がり銘柄数は８４４、変わらずは６３銘柄だった。業種別では３３業種中９業種が上昇。値上がり上位にサービス、小売、海運、繊維など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、機械など。 出所：MINKABU PRESS