木徳神糧がストップ安の４２２０円に売られている。６日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を７７億円から８６億円（前期比３．６倍）へ、純利益を５４億円から５９億円（同３．４倍）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を５０円から７０円へ引き上げたが、営業利益で９０億円前後を見込んでいた市場予想を下回ったことから、失望売りが出ているようだ。 売上高は１７７０億円（同４８．７％増