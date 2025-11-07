愛知製鋼が全体下げ相場のなかも続伸。インカムゲインに着目した根強い買いが観測されるなか上値指向を継続している。トヨタ系自動車向け特殊鋼大手で加工技術の高さに定評があるが、トヨタ自動車が今期業績予想を増額するなか、愛知鋼にも追い風が意識されている。２５年４～９月期は営業利益が前年同期比２．７倍の８７億８４００万円と絶好調、２６年３月期通期予想も従来予想の１４０億円から１５０億円（前期比２５％