いちごは続伸。６日取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は１５２０万株（自己株式を除く発行済み株総数の３．６８％）、または５０億円。期間は１１月７日～来年５月３１日。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS