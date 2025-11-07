７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円１９銭前後と前日の午後５時時点に比べ７０銭弱のドル安・円高となっている。 ６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円０６銭前後と前日に比べ１円０５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日に発表された民間の米労働市場調査で雇用の減速が示唆したことから一時１５２円８３銭まで軟化した。 米連邦