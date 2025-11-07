「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午前１０時現在で、あじかんが「売り予想数上昇」で１位となっている。 ７日の東京市場で、あじかんは小動き。同社は４日に２６年３月期通期の連結業績予想を下方修正しており、５日には直近安値となる１１８７円をつける場面があった。 通期の売上高予想は従来の５２０億円から５１０億円（前期比０．１％減）、営業利益予想は１７億５０００万円か