ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 高市首相が出身大学の記念ライブ欠席も…ロックな神対応に絶賛相次ぐ 高市早苗 自民党 時事ニュース 週刊女性PRIME 高市首相が出身大学の記念ライブ欠席も…ロックな神対応に絶賛相次ぐ 2025年11月5日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 所属していた神戸大学軽音部の記念ライブに呼ばれていたという高市首相 参加できなかったため、祝電を送ったようだと週刊女性PRIMEが報じた 同部出身の人物がネット上で報告すると、高市氏の神対応に反響が寄せられた 記事を読む おすすめ記事 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕 2025年11月4日 17時0分 伊沢拓司 中国のクイズ番組に呼ばれて想定外 「14歳の少年にボコボコにされて帰りました」 2025年11月4日 4時0分 宇多田ヒカルが一部週刊誌報道に苦言 クマ被害と自身の過去発言絡めた構成に「やめてほしい」 2025年11月5日 8時57分 15歳高校生リンチ事件【大阪】加害少年の知人が撮影した″衝撃動画″ 2025年11月5日 8時0分 「偏差値35で学術会議担当？」映画評論家・町山智浩氏 小野田大臣への“学歴煽り”が大炎上「何様だよ」とネット猛反発 2025年11月4日 17時50分