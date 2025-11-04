午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８７３、値下がり銘柄数は６７５、変わらずは６２銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に空運、非鉄金属、ガラス・土石、ゴム製品など。値下がりで目立つのは海運、情報・通信、小売など。 出所：MINKABU PRESS