公共の場でのマナー意識が問われている。混雑した電車内も例外ではない。電車内での通話や動画再生、リュックの扱い――。誰もが少しずつ我慢を重ねる中で、他人への配慮が薄れる光景が増えているようだ。特に、朝の通勤電車という限られた空間では、そのわずかな「乱れ」が空気全体を変えてしまうこともある。東京都内で会社員として働く佐藤琴美さん（仮名・20代）は、ある朝、山手線で忘れられない光景を目撃した。声をかけた女