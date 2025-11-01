2025年11月1日（土）より、DEAN & DELUCAのホリデーシーズンが始まります。今年の冬は、特別なアドベントカレンダーやオーナメント缶、紅茶など、心温まるアイテムで準備を楽しんで。アドベントカレンダーは、サンタやホイルチョコレートが詰まったものから、知的障がい者支援施設『しょうぶ学園』のアートをモチーフにしたものまで様々。ホリデーの準備をしながら、特