DEAN & DELUCAのアドベントカレンダーでホリデー準備！

2025年11月1日（土）より、DEAN & DELUCAのホリデーシーズンが始まります。今年の冬は、特別なアドベントカレンダーやオーナメント缶、紅茶など、心温まるアイテムで準備を楽しんで。アドベントカレンダーは、サンタやホイルチョコレートが詰まったものから、知的障がい者支援施設『しょうぶ学園』のアートをモチーフにしたものまで様々。ホリデーの準備をしながら、特別な時間を楽しんでくださいね♪

DEAN & DELUCAのアドベントカレンダーでホリデーのカウントダウン



アドベントカレンダー 24DaysARTWORK BY SHOBU GAKUEN

アドベントカレンダー 7DaysARTWORK BY SHOBU GAKUEN

DEAN & DELUCAでは、ホリデーシーズンを待ちわびる気持ちを楽しむためのアドベントカレンダーが登場。

今年は、サンタクロースやホイルチョコレートが入ったものから、知的障がい者支援施設『しょうぶ学園』のアートを採用したユニークなデザインまで、個性豊かなラインナップが揃います。

毎日ひとつ窓を開ける楽しみとともに、クリスマスへのカウントダウンをお楽しみください。価格は\1,944～。

贈り物にもぴったり！DEAN & DELUCAのホリデー限定アイテム



パズルチョコレートギフトボックス

ドライフラワーアレンジメント

DEAN & DELUCAでは、贈り物にも最適なホリデー限定アイテムが登場。絵本のようなパズルチョコレートボックスや、ドライフラワーリースなど、見た目も香りも楽しめるアイテムが満載です。

特に、tupera tuperaのアートを採用したパズルボックスは、親子で楽しめる紙人形遊びもでき、ギフトとしても魅力的。

価格は\886～\3,542と幅広く、ホリデーシーズンの贈り物にぴったり♪

今年のホリデーは特別なティータイムを！紅茶で彩る冬のひととき



フランス・パリのティーブランド『コンセルヴァトワール・デ・ゼミスフェール』から、ホリデーシーズン限定の美しい紅茶が登場。

今年の冬、特別なホリデーティーで温かいひとときを過ごしませんか？上質な紅茶と香り高いティータイムは、心を癒す時間にぴったり。

価格は\7,884。寒い季節にぴったりの、香り豊かな紅茶でホリデー気分を盛り上げましょう♪

DEAN & DELUCAで迎える素敵なホリデーシーズン



今年のホリデーシーズンは、DEAN & DELUCAで素敵な準備を整えて、心温まる時間をお楽しみください。

アドベントカレンダーや限定アイテムを通じて、聖夜を待ちわびる時間がさらに特別なものに。

贈り物にもぴったりなアイテムが揃っており、ホリデーシーズンをより一層楽しむためのアイテムが満載です。ぜひこの機会に、素敵なホリデーの準備を始めましょう♪