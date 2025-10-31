回転寿司チェーン「くら寿司」は、10月31日から11月9日までの期間限定で、カニを贅沢に楽しめる「極上かに」フェアを開催している。本ズワイガニや丸ズワイガニを使用した「二種盛り」シリーズに加え、韓国料理を寿司にアレンジした「カンジャンケジャン」、複数のカニを食べ比べできる「贅沢かに盛り合わせ」といったバリエーション豊かなメニューを展開する。また同日より、新サイドメニュー「玉ねぎ冷製スープ」「明太子クリー