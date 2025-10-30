ワールドシリーズ第5戦米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に臨み、1-6で敗戦。通算成績2勝3敗となり、後がなくなった。一方32年ぶりの世界一へあと1勝に迫ったブルージェイズの大物ファンは歓喜。自身のSNSで、大谷翔平投手を“煽る”投稿を繰り返した。ブルージェイズの勝利後、無安打に終わった大谷に対する“挑発”を繰り広げたのは世界的ラッパーのドレイク