イー・ギャランティがこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を３００万株（自己株式を除く発行済み株数の６．５２％）、または３０億円としており、取得期間は１１月７日から来年３月３１日まで。更なる株主還元の強化と資本効率向上を図るのが目的としている。 出所：MINKABU PRESS