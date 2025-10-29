トッテナム・ホットスパーに所属する日本代表DF高井幸大の同クラブデビューは再び不透明となっているようだ。28日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。今夏に川崎フロンターレから完全移籍でトッテナム・ホットスパーに加入した高井だが、プレシーズン中に離脱。足底腱膜を負傷したことにより、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズの登録メンバーからも外れ、復帰に向けて調整を続けている。今月