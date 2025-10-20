秋の行楽におすすめのみかん狩りがシーズンを迎えました。おいしいみかんを見分けるコツとは？ 【写真を見る】おいしいみかんの見分け方は“へそ”みかん狩りシーズン到来 大分県臼杵市の「未来農園」では、9月からみかん狩り体験が始まりました。25アールの農園には200本のみかんの木が植えられ、多い日には家族連れなど150人が訪れます。 （訪れた人）「木から直接みかんをとることがないので楽しい」「