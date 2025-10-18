ドジャースのタイラー・グラスノー投手（３２）が?狂乱の一夜?を振り返った。ブルワーズに４連勝してリーグ優勝決定シリーズを制し、２年連続のワールドシリーズ出場が決定。二刀流の大谷翔平は７回途中を２安打無失点、１０奪三振の快投を見せると、打撃では３本塁打してドジャースタジアムを興奮のルツボに叩き込んだ。ベンチで見届けたグラスノーは「本当にすごい。今夜はこれまで野球場で見たきた中で最もクレイジーな光景