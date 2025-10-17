¥í¥ó¥°¥»¥éー¥¢¥¤¥¹¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡×¤¬¡¢º£Ç¯¥Ý¥±¥â¥ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÅÐ¾ì♡ÀÖ¾ëÆý¶È¤Ï2025Ç¯10·î20Æü(·î)¤è¤ê¡¢¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¥½ー¥À¡Ê¥Ý¥±¥â¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ë¡×¤òÁ´¹ñ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥±¥â¥óºÇ¿·ºî¡ØPokémon LEGENDS Z-A¡Ù¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â³Ú¤·¤á¤ë¿·´ë²è¡£¤µ¤é¤ËÃêÁª¤Ç¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡¦¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥°¥Ã¥º¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ