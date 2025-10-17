“うるツヤきゅるん髪”が叶うクレイツの大人気コテ「マカロンカール」シリーズに、待望の38mmが仲間入り♡ヘアサロンシェアNo.1*を誇るクレイツの技術が詰まった新モデルは、髪にやさしく、ふんわり大きめカールを叶える優れもの。使うたびに気分が上がるカラフルなデザインと安心の機能性で、毎日のスタイリングがもっと楽しくなりそうです♪（*セイファート調べ） コテ初心者にもおすすめ♡