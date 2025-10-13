ここ最近店舗の拡大と共に、話題が絶えない「ロピア」。ロピアは「安くて良いものをより安く」というコンセプトが特徴で、ユニークな商品とインパクトのある演出が他店にはない魅力として知られています。「日本版コストコ」といわれているロピアですが、個人的にはコストコよりも安価で手軽に購入できる価格帯がお気に入りで、頻繁に通っています。ロピアの総菜は、大容量でインパクトのあるものが多く“目で見て楽しい”のが