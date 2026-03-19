飲食店で客が「いただきます」「ごちそうさま」は言うか、言わないか。ネット上でたびたび意見が交わされる話題です。似たようなケースはスーパーマーケットやコンビニのレジにおいてもあるようで、客のひと言をめぐり、さまざまな意見が噴出しています。【写真】言う派、言わない派意見は真っ二つ…実際の声まとめ「絶対に言う」「スーパーでは言わないな」客としてスーパーマーケットやコンビニを訪れた際、レジカウンター