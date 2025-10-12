女優・広末涼子（45）の所属事務所が9日に公式サイトを更新し、4日深夜放送のTBS系「オールスター後夜祭'25秋」について「不適切な放送がありました件につきTBSテレビより正式な謝罪」を受けたと報告した。同番組はタレント有吉弘行（51）がMCを務め、タレントの今田耕司（59）が総合司会を務める『オールスター感謝祭』の終了後にそのままセットを使った"延長"番組だ。【こちらも読む】有吉弘行の“体形イジリ”＆時代錯誤の演