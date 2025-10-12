全国のロッテリアとゼッテリアでは、2025年10月8日から、サンエックスのリラックマとコラボした「みんなでワクワク！！リラックマのまいにちキッズセット」を販売しています（一部店舗を除く）。見てほっこり、遊んで楽しいおもちゃ3種「みんなでワクワク！！リラックマのまいにちキッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット...590円／B：キッズてりやきバーガーセット...610円／C：チキンから