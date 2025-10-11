秋の味覚が恋しくなる季節に、赤福が手がける和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」が松坂屋名古屋店に期間限定で登場します。名古屋初登場の「クリーム大福 栗」や、松坂屋名古屋店初登場の「栗どらやき」をはじめ、素材の風味を生かした秋限定スイーツが勢ぞろい。見た目も上品で手土産にもぴったりな逸品ばかりです。 赤福「五十鈴茶屋」が松坂屋名古屋店に期間限定出店 栗どらやき クリーム大福 栗 2025年