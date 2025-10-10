東京午前のドル円は１５２円後半で推移。１５３．２８円まで強含んだ後、対主要通貨でのドル売りに押されて１５２．８５円付近まで水準を切り下げた。ただ、上値は若干重いが、変動は限定的。本来であれば月末の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に向けて米経済指標の強弱が手がかりとなっていたのだろうが、米政府機関の閉鎖が続くなか、自民党総裁選の結果を織り込んだ後は新規材料待ちとなっている。 ユーロ円は