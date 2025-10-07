漫画『氷の鱗』の連載が9月26日（金）より新潮社のWeb漫画サイト「くらげバンチ」にて開始された。 【画像】漫画『氷の鱗』の中身をチラ見せ 『氷の鱗』は北海道を舞台に男子クラシックバレエの世界を描いた漫画。原作を岩井勇樹、作画をJiccoが手がける。北海道を舞台に男子クラシックバレエの世界を真正面から描く意欲作だ。 主人公・真央は、幼い頃から他人とうまくコミュニケーションを取れず、不登校となって