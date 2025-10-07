転勤族の妻・やよいかめさん 精密検査の結果がまさかの「ガン」にレタスクラブ

転勤族の妻・やよいかめさん 精密検査の結果がまさかの「ガン」に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 転勤族の妻であり、2児の母として奮闘していた女性に話を聞いている
  • ある日鼻の不調が続いていたが、精密検査を受けた結果ガンと診断されたそう
  • 「自分の病気はいつも後回しにしがち」だと女性は語っている
