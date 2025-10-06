「焼肉きんぐ」では、2025年10月6日から16日まで『焼肉きんぐの福袋2026』の抽選応募を公式アプリで受け付けています。クーポンだけでお得確定の福袋毎年人気の「焼肉きんぐの福袋」。今年は公式アプリからの事前抽選販売となります。福袋の内容は以下の通りです。・4000円分のクーポン券（500円分×8枚） クーポン券は、「焼肉きんぐ」で店内飲食3000円ごとに1枚使えます。有効期限は、2026年1月13日から3月31日までのものと、4月