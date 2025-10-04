小泉進次郎選対の内部資料とされる文書が永田町で出回っている。そこには、Xアカウント｢小泉進次郎応援団（非公式）｣が選対戦略の一環となっている旨が書かれていた。果たして、「非公式」は名ばかりなのだろうか。さらにアカウントの投稿を見ていくと、新たな疑惑が浮上。さらに総裁選を翌日に控えた10月3日にアカウントは凍結されてしまった！小泉事務所に真偽のほどを尋ねてみると―。前編記事『【独自】小泉進次郎選対に新た