自民党総裁選は４日投開票される。最終盤は小泉進次郎農水相、高市早苗前経済安保相、林芳正官房長官の三つどもえの様相で、唯一存在する派閥・麻生派を率いる麻生太郎元首相の動きが勝敗を左右する流れとなってきた。各陣営は議員票の積み上げで、電話での勧誘に追われている中、活況となったのが?麻生詣で?だ。９月３０日に高市氏、１日に旧安倍派の５人衆だった萩生田光一元政調会長、２日には岸田文雄前首相、３日は小泉氏