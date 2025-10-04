ダウ平均は場中の史上最高値を更新＝米国株序盤 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は６日続伸の展開。昨日は序盤５日ぶりに小反落。となっていたが、小幅プラス圏で引けている。今日は寄り付きからしっかり。前日比は、ダウ工業株３０種平均が３３１．０９ドル高の４万６８５０．８１ドル、ナスダック総合指数が５４．２９高の２万２８９８．３４。 株式市場に対する米政府機関閉鎖の影響は限定的との見方が広がっており、