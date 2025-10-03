３日の東京株式市場は様子見ムードの漂うなか、日経平均株価は前日終値近辺でもみ合う展開が予想される。前日の欧州株市場は総じて強い動きが続いた。ドイツの主要株価指数であるＤＡＸは１％超の上昇で５日続伸し、約１カ月ぶりの高値を形成した。また、フランスのＣＡＣ４０も同じく１％を上回る上昇で５日続伸、こちらは３月下旬以来約６カ月半ぶりの高値をつけている。特に目立った材料は見当たらないものの、引き続き