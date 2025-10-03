３日の東京株式市場は様子見ムードの漂うなか、日経平均株価は前日終値近辺でもみ合う展開が予想される。前日の欧州株市場は総じて強い動きが続いた。ドイツの主要株価指数であるＤＡＸは１％超の上昇で５日続伸し、約１カ月ぶりの高値を形成した。また、フランスのＣＡＣ４０も同じく１％を上回る上昇で５日続伸、こちらは３月下旬以来約６カ月半ぶりの高値をつけている。特に目立った材料は見当たらないものの、引き続き米国の利下げ期待が欧州株市場でも買いの拠りどころとなっている。欧州株市場全体の動向を示すストックス・ヨーロッパ６００指数は連日で最高値を更新している。米国株市場では景気敏感株やハイテク株など幅広く買われ、ＮＹダウが連日で最高値を更新、ナスダック総合株価指数も約１週間ぶりに最高値をつけている。米政府機関の閉鎖が長引くことへの警戒感はあるものの、これを過度に懸念する動きはみられなかった。３日に予定されていた９月の米雇用統計の発表は見送られる見通しにあるが、１日に発表されたＡＤＰ全米雇用リポートで非農業部門の雇用者数が減少するなど足もとで労働市場の弱さが確認されており、今月２８～２９日に行われるＦＯＭＣでの０．２５％の利下げが確実視される状況で、これが投資家心理を強気に傾けている。東京市場では前日の欧米株市場が最高値圏で強調展開を続けていることから、リスク選好の流れは変わらないと思われる。もっとも４日に自民党総裁選の投開票を控えており、この結果を見極めたいとの思惑が積極的な買いを入れにくくする可能性はある。日経平均４万５０００円台では上値も重そうだ。



２日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比７８ドル６２セント高の４万６５１９ドル７２セントと５日続伸。ナスダック総合株価指数は同８８．８９ポイント高の２万２８４４．０５だった。



日程面では、きょうは８月の失業率、８月の有効求人倍率、１０月の日銀当座預金増減要因見込みなど。また、植田和男日銀総裁が大阪経済４団体共催懇談会で挨拶を行い、午後に記者会見が予定されている。海外では９月のＩＳＭ非製造業景況感指数が開示される。なお、中国（上海・深セン）市場、韓国市場は休場。



出所：MINKABU PRESS