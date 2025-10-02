ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする雑学コラム「今日は何の日？」。今回は、10月2日の記念日「とんこつラーメンの日（豚骨ラーメンの日）」を紹介します。◆10月2日は「とんこつラーメンの日」！本日10月2日は、九州が誇るソウルフード「とんこつラーメンの日」です。日付は、「とん（10）こつ（2）」という覚えやすい語呂合わせに由来します。この記念日は、とんこつラーメン発祥の地とされる福岡県