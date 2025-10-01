ブンデスリーガ開幕から5試合を戦って0勝2分3敗で最下位。ボルシアMGにとっては予想していなかったスタートだろうか。ボルシアMGといえば日本代表DF板倉滉がプレイしてきたクラブだが、今夏に退団。それだけが原因ではないとはいえ、ここまでの5試合で12失点とチームの守備は崩壊している。板倉の退団に加え、痛手となったのがエースのFWティム・クラインディーストの長期離脱だ。昨季リーグで16ゴールを挙げて遅咲きのブレイクを