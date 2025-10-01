アーセナルのレジェンドであるロベール・ピレス氏は今シーズン、タイトルが獲れなかった場合、ミケル・アルテタ監督は解任される可能性があると主張した。アルテタは2019年の冬に監督に就任したが、獲得したタイトルは2019-20シーズンのFA杯のみとなっている（コミュニティ・シールドは除く）。積極的な補強を続け、チームは着実に強くなっているものの、プレミアリーグでは3年連続2位などタイトルにあと一歩届かない状況が続いて