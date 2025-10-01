アーセナルのレジェンドであるロベール・ピレス氏は今シーズン、タイトルが獲れなかった場合、ミケル・アルテタ監督は解任される可能性があると主張した。



アルテタは2019年の冬に監督に就任したが、獲得したタイトルは2019-20シーズンのFA杯のみとなっている（コミュニティ・シールドは除く）。積極的な補強を続け、チームは着実に強くなっているものの、プレミアリーグでは3年連続2位などタイトルにあと一歩届かない状況が続いている。





今夏にはヴィクトル・ギェケレシュやノニ・マドゥエケ、エベレチ・エゼ、マルティン・スビメンディなど即戦力を多く獲得したアーセナル。欧州トップクラスのスカッドを揃えたアーセナルにもう言い訳はできないとも考えられている。そんななか、2003-04シーズンにプレミアリーグ無敗優勝を成し遂げた時の主力選手の1人であるピレス氏は今シーズンの重要性を語り、タイトルを獲れなければ指揮官交代もあり得ると語った。「私の意見では、もしアーセナルが今年トロフィーを獲得できなかったら、首脳陣は別の監督を探すことを検討するだろう。彼は5年間指揮を執っているが、残念ながら優勝は逃し続けている。ファンにとって重要なのは優勝だ」「夏の移籍市場で資金が投入された。彼はいくつかの要求を出し、アーセナルの理事会はそれに応じた。アーセナルが優勝できなければ、監督交代は確実だろう」「リヴァプールやマンチェスター・シティがいて、チェルシーもすぐ後ろにいるから簡単ではないだろう。しかし、アーセナルは優位に立っているし、優勝できる選手も揃っていると思う」（英『METRO』より）アルテタ・アーセナルにとってまさに勝負の1年になると予想されるが、今シーズンこそタイトルを手にできるか、注目だ。