ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「彼なら仕方ない」と考える人も多い？坂口健太郎の尋常でないモテっ… 坂口健太郎 永野芽郁 趣里 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 「彼なら仕方ない」と考える人も多い？坂口健太郎の尋常でないモテっぷり 2025年9月27日 12時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「三角関係」報道があった坂口健太郎についてFLASHが取り上げた 共演した女性はほとんどが「メロつく」と言われる、と芸能ジャーナリスト モテるため、今回の報道も「彼なら仕方ない」と考える業界関係者が多いそう 記事を読む おすすめ記事 新しい学校のリーダーズ、成人後も続く“制服姿ダンス”に親世代の複雑心境…世界的人気で求められる衣装の方向性 2025年9月25日 18時50分 Xフォロワー66万人超の人気コスプレイヤーが死去 親族が伝える 昨年11月に長期入院明かしていた 2025年9月26日 16時52分 長澤まさみに「とばっちり」…前橋市長の「ラブホテル密会」報道で蒸し返された、当選時の「似ている」指摘 2025年9月26日 14時50分 「筆舌に尽くしがたい体調不良」フォロワー66万人の人気コスプレイヤーが急逝、昨年11月に訴えていた「原因不明の持病」 2025年9月27日 6時0分 今田美桜『あんぱん』『世界陸上』成功で高まる好感度…大コケ『おむすび』橋本環奈との“圧倒的な差” 2025年9月26日 19時20分