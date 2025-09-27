芸能界随一の “モテ男” に、飛び交う女性の噂は後を絶たないーー。

3歳年上のスタイリストAさんと永野芽郁との三角関係が、9月9日に『週刊文春』で報じられ、衝撃を呼んだ坂口健太郎。爽やかイケメンの泥沼恋愛劇にファンたちが落胆するなか、記事では「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝と結婚した女優・趣里が、かつて坂口に接近してAさんが警戒を強めていたことも報じられている。

「そんななか、24日、『WEB女性自身』が、2019年2月中旬に坂口さんと趣里さんが8時間にわたる飲み会をおこなっていたことを報じたのです。記事によると、2019年1月クールのドラマ『イノセンス 冤罪弁護士』（日本テレビ系）で共演している最中、趣里さんが別の作品で女優賞を獲得したことで坂口さんが祝宴を企画したとか。

ドラマ放送時には高畑充希さんと交際していた坂口さんですが、同ドラマでヘアメイクを担当してもらっていたのが、後に彼女となるAさん。そして趣里さんも坂口さんに接近していたようですから、彼のモテっぷりは尋常ではありませんね」（芸能記者）

坂口のロマンスは、2015年に波留、2016年に高畑、そして永野など全員が共演をきっかけに交際に発展したと報じられている。最近では、韓国のガールズグループ「BLACKPINK」のリサの “暴走” が炎上した。

「リサさんは9月14日、自身のソロデビューアルバムの収録曲『Dream』のプロモーションビデオで、坂口さんと共演したショートフィルム動画を公開しました。動画内で、坂口さんが恋人役を演じており、16日にInstagramに投稿した写真には、動画のオフショットとして、坂口さんがベッドに寝転び、リサさんに膝枕をして添い寝したり、同棲するカップルのように一緒に歯磨きしたり、ハグをしたり、親密な写真が多かったのです。

また、8月5日に投稿された、リサさんの自主レーベル『LLUOUD』の公式Instagramにも、彼女が坂口さんの腕を甘噛みする写真がありました。リサさんが坂口さんのファンであることを公言していたこともあり、SNSでは『公私混同』と炎上してしまったのです」（同）

国を超えて炎上を呼び込んでしまった坂口の素顔を、芸能ジャーナリストがこう語る。

「坂口さんと共演した女性は、ほとんどが “メロつく” と言われるほど、すぐ好きになってしまうんです。演者だけでなく、スタッフも。流行りの塩顔イケメンで高身長ですから当然といえば当然ですが、そんな俳優は山ほどいます。そのなかでも彼がモテるのは、“抜けている” ところ。ギラついているところがなく、女性は警戒心ゼロで距離を近づけてしまうんですよね。忘れ物は多いし、スケジュール管理も大の苦手。逆に細かいことは気にしないし、大雑把なところがモテるんです。

お酒が大好きな坂口さんですが、さり気ない気配りも抜群で、自宅で飲み会を開く際は、スタッフも招待して労ってくれるんです。しかも、隅っこであまり馴染めていない人がいたら、声をかけて積極的に仲間に入れるように気を使ってくれるんです。

芸能の世界ですから、神経質だったり、自己主張やクセが強い俳優も多い。そんななか、天然な坂口さんはモテやすいんです。業界関係者の間では、三角関係報道も “彼なら仕方ない” と考える人が多いですよ。周囲の女性が放っておけないわけですからね」

なんとも罪な男だーー。