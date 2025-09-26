「いつもと違う私」に出会える、特別なコレクションがこの秋登場します。SNIDEL HOMEが贈る「HALLOWEEN COLLECTION “NOIR&BLANC”」は、白ウサギと黒猫をモチーフにしたルームウェアと雑貨のラインアップ。柔らかニットやレースリボン、キラキラのビジューボタンまで、遊び心とフェミニンな可愛さを詰め込んだシリーズです。2025年10月1日(水)から発売開始。オンライン・全国直営店でチェック